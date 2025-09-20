Dhunë dhe përplasje në Hagë, policia holandeze përdor gaz lotsjellës dhe ujë për të shpërndarë protestën anti-emigracion
Policia holandeze ka përdorur gaz lotsjellës dhe topa uji për të shpërndarë protestuesit anti-emigracion të cilët u përfshinë në akte dhune të shtunën në qytetin e Hagës, sipas një zëdhënësi të qeverisë lokale.
Mijëra qytetarë morën pjesë në një protestë të organizuar nga një aktivist i ekstremit të djathtë, vetëm pak më shumë se një muaj para zgjedhjeve kombëtare në Holandë. Protestuesit kërkonin politika më të ashpra ndaj emigracionit dhe ndalimin e pranimit të azilkërkuesve.
Pamjet e transmetuara nga televizioni NOS tregojnë përplasjet e dhunshme mes protestuesve dhe forcave të rendit, ku u hodhën gurë dhe shishe ndaj policisë. Një makinë policie u dogj, ndërsa një grup protestuesish bllokuan për pak kohë një autostradë pranë vendit të tubimit.
Sipas mediave vendase, protestuesit kanë dëmtuar gjithashtu selinë qendrore të partisë së qendrës së majtë, D66, duke thyer disa xhama të ndërtesës.
Lideri i D66, Rob Jetten, reagoi ashpër në rrjetin social X, duke shkruar “Turp. Mbajeni duart larg partive politike. Nëse mendoni se mund të na frikësoni, e keni gabim. Nuk do t’ia lëmë kurrë vendin tonë të bukur ekstremistëve të dhunshëm.”
Një grup më i vogël protestuesish u drejtua drejt kompleksit të parlamentit holandez, i cili aktualisht është i rrethuar për shkak të punimeve restauruese.
Politikani anti-emigracion dhe populist Geert Wilders, fitues i zgjedhjeve të fundit në Holandë, ishte ftuar të mbante një fjalim gjatë protestës, por nuk mori pjesë.
Në vend të kësaj, Wilders dënoi dhunën përmes një postimi në X, ku e quajti përdorimin e forcës ndaj policisë si “tërësisht të papranueshëm”, ndërsa protestuesit e dhunshëm i quajti “idiotë” dhe “plehra”.
Zgjedhjet e ardhshme në Holandë pritet të mbahen më 29 tetor, dhe tensionet politike përreth çështjes së emigracionit janë rritur ndjeshëm në javët e fundit.