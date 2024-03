Dhuna prej bandave/ Haiti shkon drejt kolapsit

Gjatë fundjavës, dhuna në kryeqytetin Port-au-Prince është rritur.

Banda të armatosura sulmuan Pallatin Kombëtar dhe i vunë flakën me bomba benzine një pjese të Ministrisë së Brendshme. Ngjarja vjen pas një sulmi të vazhdueshëm në aeroportin ndërkombëtar, i cili mbetet i mbyllur për të gjitha fluturimet, duke përfshirë edhe atë me kryeministrin Ariel Henry.

Ai u përpoq të kthehej në Haiti nga Shtetet e Bashkuara javën e kaluar, por aeroplanit të tij iu refuzua leja për ulje. Më pas Ariel Henry u largua edhe nga Republika Domenikane fqinje. Henry tani është ngecur në Porto Riko, i paaftë për të shkelur në vendin që ai gjoja drejton.

Midis atyre që arritën të hynin në kombin e goditur të Karaibeve, ishte një grup i personelit ushtarak amerikan. Pas një kërkese të Departamentit të Shtetit të SHBA-së, Pentagoni konfirmoi se kishte kryer një operacion për të, siç tha ai, “rritje të sigurisë” së ambasadës së SHBA në Port-au-Prince dhe transportimin ajror të të gjithë stafit jo thelbësor në siguri. Menjëherë pas kësaj, ambasadori gjerman dhe disa diplomatë të BE-së ndoqën shembullin, duke ikur nga një komb i zhytur në dhunë dhe duke u përballur me krizën e tij më të madhe humanitare që nga tërmeti i vitit 2010.

Miliona haitianë, megjithatë, thjesht nuk e kanë atë luks. Ata janë të bllokuar, pavarësisht sa keq shkojnë gjërat. Situata është e rëndë në Spitalin e Universitetit Shtetëror të Haitit, i njohur si spitali i përgjithshëm, në qendër të qytetit Port-au-Prince. Një trup i pajetë, i mbuluar nga një çarçaf dhe i mbushur me miza, shtrihet në një shtrat pranë pacientëve që presin më kot mjekimin. Pavarësisht erës së keqe të madhe, askush nuk ka ardhur për të hequr trupin. Po dekompozohet me shpejtësi në vapën e Karaibeve.

“Nuk ka mjekë, të gjithë ikën javën e kaluar. Ne nuk mund të dalim jashtë. Dëgjojmë shpërthime dhe të shtëna armësh. Pra, duhet të kemi guxim dhe të qëndrojmë këtu, nuk mund të shkojmë askund.”, – tha Philippe një pacient që nuk donte të jepte emrin e tij të vërtetë. Pa kryeministër dhe një qeveri në rrëmujë, pushteti i bandave mbi kryeqytetin është pothuajse absolut.

MARKETING