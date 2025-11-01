Dhuna në Sudan: 750 fëmijë sudanezë ikin nga qyteti El-Fasher pa familjet e tyre
Rreth 750 fëmijë kanë ikur nga qyteti El-Fasher në perëndim të Sudanit pa familjet e tyre, mes sulmeve nga Forcat paramilitare të Mbështetjes së Shpejtë (RSF), tha të shtunën një grup lokal, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Komiteti i Koordinimit të të Zhvendosurve dhe Refugjatëve të Darfurit njoftoi se mbi 36.000 persona kanë braktisur El-Fasherin, kryeqytetin e shtetit të Darfurit të Veriut, për shkak të dhunës në rritje.
Grupi sudanez theksoi se familjet e zhvendosura kanë nevojë urgjente për ushqim, me shumicën prej tyre të përqendruar aktualisht në Tawila, rreth 60 kilometra nga El-Fasheri.
Ai bëri thirrje për rritje të presionit ndaj RSF-së dhe ushtrisë për të zbatuar një armëpushim, duke theksuar raportimet për dhunë seksuale ndaj civilëve të zhvendosur nga El-Fasheri.
Sipas grupit, shumica e civilëve të zhvendosur nga qyteti vuajnë nga kequshqyerja e rëndë, me pjesën më të madhe që përbëhet nga fëmijë dhe të moshuar.
Të mërkurën, lideri i RSF-së, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), pranoi se “shkelje” janë kryer nga forcat e tij në El-Fasher, duke pretenduar se janë formuar komisione hetimore.
Që nga 15 prilli 2023, ushtria sudaneze dhe RSF-ja janë përfshirë në një luftë që përpjekjet e shumta rajonale dhe ndërkombëtare nuk kanë arritur ta përfundojnë. Konflikti ka vrarë rreth 20.000 njerëz dhe ka zhvendosur mbi 15 milionë të tjerë si refugjatë dhe të zhvendosur brenda vendit, sipas raportimeve të OKB-së dhe burimeve lokale.