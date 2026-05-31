Dhuna ndaj protestuesve në Zvërnec, Rama: Përgëzoj Policinë e Shtetit për reagimin ndaj asaj bande muskujsh pa tru
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas përplasjeve të shënuara një ditë më parë në zonën e Zvërnecit ku banorët që protestojnë kundër ndërtimit të një resorti në zonë u dhunuan nga rojet e sigurisë të kompanisë private.
Përmes një postimi në X Rama shprehet se nesër do të flasë për atë që e cilëson “një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë”, ndërsa përgëzon policinë e shtetit për reagimin ndaj rojeve private dhe drejtuesve vendorë të policisë së Vlorës.
“Nesër, është radha ime të flas për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, i cili ka qenë në proces për disa vite tani dhe nuk ka absolutisht asnjë lidhje me disa gënjeshtra të mëdha që kanë qarkulluar ditët e fundit. Ndërkohë, përgëzoj udhëheqjen e Policisë së Shtetit për reagimin e tyre të shpejtë dhe të saktë, qoftë ndaj asaj bande muskujsh pa tru me statusin e rojeve private të sigurisë, apo ndaj drejtuesve vendorë të policisë së Vlorës. Qasja e re me tolerancë zero ndaj çdo uniforme blu që minon besimin e publikut është e duhura. *Për vetë projektin dhe të vërtetat dhe të pavërtetat që e rrethojnë, më shumë nesër në orën 10:00. Live për të gjitha palët e interesuara, sigurisht”, shprehet Rama.