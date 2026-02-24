Dhuna e karteleve vret 55 persona në Meksikë pas vrasjes së El Mencho-s
Të paktën 55 persona, përfshirë 25 oficerë sigurie, kanë humbur jetën në të gjithë Meksikën pas vrasjes së Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur si “El Mencho”, kreu i Kartelit të Gjeneratës së Re Jalisco, duke shkaktuar sulme të gjera hakmarrëse, transmeton Anadolu.
Sipas Sekretarit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Civile, Omar Garcia Harfuch, dhuna shpërtheu në 16 shtete pas operacionit që vrau El Mencho-n.
Harfuch tha se 25 forca sigurie u vranë në sulmet e kartelit ndërsa 30 anëtarë të kartelit u vranë gjatë operacioneve të sigurisë. Ai shtoi se bllokime rrugësh u kryen në 85 autostrada në 11 shtete, megjithëse trafiku në rrugët kryesore është kthyer kryesisht në normalitet pas ndërhyrjes së autoriteteve.
Trazirat kanë ndërprerë udhëtimin dhe turizmin në disa pjesë të Meksikës perëndimore. Në Guadalajara, një nga qytetet pritëse për Kupën e Botës FIFA 2026, 1.000 turistë mbetën të bllokuar ndërsa vizitonin kopshtin zoologjik të qytetit. Autoritetet dërguan dhjetëra autobusë për të ndihmuar në transportimin e vizitorëve dhe për të siguruar ushqim.
Fluturimet u anuluan në qytetin turistik Puerto Vallarta dhe aktivitetet e mëdha publike u pezulluan, përfshirë një koncert nga këngëtari amerikan Kali Uchis.
Trupi i El Mencho-s u transferua nën masa të rrepta sigurie në një strukturë mjeko-ligjore në Mexico City.
Në maj 2016, Departamenti i Shtetit i SHBA-së e shtoi zyrtarisht El Mencho-n në listën e tij të të arratisurve më të kërkuar dhe ai u kërkua nga një gjykatë në distriktin perëndimor të Teksasit me akuza që lidhen me trafikimin e drogës dhe pastrimin e parave.
Në gusht 2018, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Meksikës ofroi rreth 1.5 milion dollarë për informacion që çoi në kapjen e tij. Në dhjetor 2024, SHBA-ja ofroi një shpërblim prej 15 milionë dollarësh.
Të hënën, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Meksikës konfirmoi identitetin e Oseguera-s pas analizës mjeko-ligjore dhe të ADN-së të trupit të tij, sipas Harfuch. “Ata tashmë e kanë identifikuar dhe konfirmuar atë”, tha Harfuch.
Pasi u përhap lajmi për vdekjen e Oseguera-s në duart e forcave meksikane, vendi përjetoi një reagim të dhunshëm në disa shtete.