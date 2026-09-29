Dhoma Ekonomike e Maqedonisë së Veriut kërkon status të veçantë për transportuesit

Dhoma Ekonomike e Maqedonisë së Veriut kërkon status të veçantë për transportuesit

Dhoma Ekonomike e Maqedonisë së Veriut kërkon status të veçantë për transportuesit dhe zgjidhje të përhershme të problemit me transportuesit, raporton Anadolu.

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Shik.mk

Koordinatori për bashkëpunim ndërkombëtar në Dhomën Ekonomike, Daniel Matrakoski, në një konferencë për media deklaroi se kërkojnë përjashtimin e shoferëve profesionistë nga kufizimet e Shengenit që vlejnë për turistët.

“Gjithsej 77,5 për qind e eksporteve tona shkojnë drejtpërdrejt në BE. Nuk është logjike që shoferët që i shërbejnë industrisë evropiane të trajtohen me të njëjtat kufizime 90-ditore të Shengenit si turistët”, tha Matrakoski.

Komuniteti i biznesit alarmon se barrierat për transportuesit do të diskutohen në takimin e ardhshëm të ministrave të ekonomisë të rajonit, i cili do të mbahet nesër në Cetinë.

“Kjo është një mundësi e rëndësishme që zëri i gjithë komunitetit të biznesit të rajonit, pa asnjë ndërmjetës, të përballet dhe të shqyrtohet drejtpërdrejt nga ministrat përkatës dhe përfaqësuesit e lartë të Komisionit Evropian”, shtoi Matrakoski.

Transportuesit në fund të muajit të kaluar protestuan para Delegacionit të BE-së në Shkup, duke kërkuar zgjidhje për qëndrimin e shoferëve profesionistë në zonën Shengen.

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