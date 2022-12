Dhoma e Përfaqësuesve miraton buxhetin që përfshin edhe ndihmën për Ukrainën

Edhe pse ndihma për Ukrainën ka pasur mbështetje të madhe nga të dyja partitë, disa republikanë në Dhomën e Përfaqësuesve e kanë kritikuar paketën e ndihmës, duke thënë se këto para do të mund të shpenzoheshin më mirë në prioritetet e SHBA-së.

Nga viti i ardhshëm, republikanët do të marrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe disa nga republikanët kanë paralajmëruar se Kongresi i ardhshëm nuk do të jetë aq dorëlirë me ndihmën që i jep Ukrainës.