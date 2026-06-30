Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së bllokon rezolutën për kompetencat e luftës në Liban

Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së bllokon rezolutën për kompetencat e luftës në Liban

Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së të martën bllokoi një rezolutë për kompetencat e luftës që synonte tërheqjen e forcave të armatosura amerikane nga armiqësitë në Liban, transmeton Anadolu.

Masa, e sponsorizuar nga kongresistja Rashida Tlaib, dështoi me 189 vota pro dhe 235 kundër.

Të hënën, Tlaib i bëri thirrje Kongresit të votojë për t’i dhënë fund mbështetjes amerikane ndaj asaj që ajo e quajti “mizori” dhe për t’i dhënë fund pushtimit dhe okupimit ushtarak të paligjshëm të territorit libanez nga Izraeli.

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