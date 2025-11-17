Dhjetëra pelegrinë të Umres nga India humbin jetën në një aksident me autobus në Arabinë Saudite
Dyzet e pesë persona kanë humbur jetën pasi një autobus që po transportonte kryesisht vizitorë nga India për kryerjen e Umres u përfshi në një aksident në Arabinë Saudite, thanë autoritetet, transmeton Anadolu.
Sipas autoriteteve, ngjarja ka ndodhur në Medine dhe autobusi po transportonte shtetas nga India.
“Dyzet e pesë persona kanë vdekur dhe ka vetëm një të mbijetuar, i cili aktualisht ndodhet në spital”, tha për gazetarët V.C. Sajjanar, një oficer i lartë policie në shtetin jugor indian Telangana.
Kryeministri indian Narendra Modi tha në platformën sociale amerikane X se është “thellësisht i tronditur” nga aksidenti që ndodhi në Medine.
“Mendimet e mia janë me familjet që kanë humbur të dashurit e tyre. Lutem për shërimin e shpejtë të të gjithë të lënduarve”, tha ai.
Modi shtoi se Ambasada indiane në Riad dhe konsullata në Xhide po ofrojnë gjithë asistencën e mundshme.
“Zyrtarët tanë janë gjithashtu në kontakt të ngushtë me autoritetet saudite”, shtoi ai.