Dhjetëra mijëra libanezë të zhvendosur kthehen në jug dhe në periferitë e Bejrutit pas armëpushimit
Dhjetëra mijëra libanezë të zhvendosur herët sot filluan të kthehen në jug të Libanit dhe në periferitë jugore të Bejrutit pasi armëpushimi me Izraelin hyri në fuqi në mesnatë.
Korrespondenti i Anadolu-t raportoi lëvizje të madhe të personave të zhvendosur nga zonat në veri të Bejrutit drejt periferive jugore, me bllokime të rënda trafiku në rrugët që çojnë në atë zonë.
Trafik i konsiderueshëm u regjistrua gjithashtu në autostradat që shtrihen nga Bejruti dhe Mali i Libanit drejt rajoneve jugore, veçanërisht përgjatë rrugës bregdetare drejt qyteteve Sidon dhe Tyre.
Armëpushimi i shpallur dje nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pritet të zgjasë për 10 ditë duke filluar nga mesnata me kohën lokale.
Izraeli nisi ofensivë ndaj Libanit më 2 mars, duke vrarë 2.196 persona dhe duke plagosur 7.185 të tjerë. Sulmi ka zhvendosur gjithashtu më shumë se 1 milion njerëz.