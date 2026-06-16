Dhjetëra investime të reja nga Turqia! Mickoski: Erdogan premtoi se edhe kompani tjera do të investojnë në RMV

Dhjetëra investime të reja nga Turqia! Mickoski: Erdogan premtoi se edhe kompani tjera do të investojnë në RMV

Kryeminstri Hristijan Mickoski, ka paralajmëruar edhe dhjetëra investime të reja nga Turqia, të cilat siç tha, do të vijnë në Zonat Industriale-Teknologjike Zhvillimore të vendit. Ai tha se pas forum biznesit të mbajtur në Stamboll, ka marrë premtimin nga Presidenti turk Rexhep Taip Erdogan që edhe kompani të tjera do të vijnë të investojnë në Maqedoni.
“Sa i përket investitorëve tjerë potencial që eventualisht do të vinin nga Turqia, si rezultat i biznes forumit që e organizuam, në periudhën që pason pres disa dhjetëra investime potenciale që do të operacionalizohen. Presidenti Erdogan, personalisht më tha se do të angazhohet që sa më tepër investitorë turq të vijnë te ne, në Maqedoni, a detyra jonë si ekonomi është që këtë ta pranojmë, duke hapura vende të reja të punës dhe ata që janë jashtë shtetit do të përpiqemi që përmes vendeve të reja të punës të paguara mirë, t’i kthejmë në shtëpi”, ka deklaruar Mickoski.

MARKETING

Të ngjajshme

Janevska: Matura shtetërore këtë vit u zhvillua në kushte të rregullta dhe me më pak raste kopjimi

Janevska: Matura shtetërore këtë vit u zhvillua në kushte të rregullta dhe me më pak raste kopjimi

Logos-A sjell veprën monumentale në dy vëllime të Mevlana Xhelaleddin Rumiut “Divani Kebir”

Logos-A sjell veprën monumentale në dy vëllime të Mevlana Xhelaleddin Rumiut “Divani Kebir”

Pas marrëveshjes me SHBA-në, anijet e para iraniane kalojnë pa pengesë bllokadën detare

Pas marrëveshjes me SHBA-në, anijet e para iraniane kalojnë pa pengesë bllokadën detare

Kasami: Një tjetër lajm i madh për Pollogun! Një investim nga jashtë në vlerë prej rreth 20 milionë euro

Kasami: Një tjetër lajm i madh për Pollogun! Një investim nga jashtë në vlerë prej rreth 20 milionë euro

Besnik Emini edhe për një mandat në krye të ITSHKSH-së

Besnik Emini edhe për një mandat në krye të ITSHKSH-së

Tërmeti 6.7 ballë godet Indonezinë, frikë e panik te qytetarët

Tërmeti 6.7 ballë godet Indonezinë, frikë e panik te qytetarët