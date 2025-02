Dhjetë detajet që duhet t’i dini para se të bleni një iPhone 16e

iPhone 16e ka shumë vlerë për një telefon 600 dollarësh edhe pse ka vetëm një kamerë të vetme të pasme.

Por a ka disa gjëra që mund t’I mungojnë?

Këtu janë 10 detaje të vogla interesante që duhet të dini përpara se të blini një iPhone 16e.

“e” në 16e do të thotë…

Në një mënyrë tipike Apple nuk jep asnjë shpjegim zyrtar në lidhje me kuptimin e “e” në 16e.

Natyrisht, secili mund të mendojë për versionin e tij si “ekonomi” ose “thelbësor”.

Megjithatë, një përfaqësues i Apple tha se 16e në të njëjtën kohë nuk do të thotë asgjë dhe do të thotë diçka.

iPhone 16e i mungojnë disa veçori të rëndësishme video

Bëhet e ditur se 16e ka vetëm një kamerë në anën e pasme, por një kamerë shumë të fuqishme dhe mund të mendoni se është saktësisht e njëjta kamerë si modelet e iPhone 16.

Megjithatë, i mungojnë disa veçori të rëndësishme të videos, përkatësisht modaliteti kinematografik dhe modaliteti i veprimit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Modaliteti kinematografik është veçoria që turbullon sfondin për një pamje DSLR në regjistrimet tuaja, ndërsa modaliteti i veprimit është i shkëlqyeshëm për të filmuar ndërsa jeni duke vrapuar ose duke ecur me biçikletë dhe ju jep pamje super të qëndrueshme si një GoPro.

NUK i mbështet stilet më të fundit fotografike

Ju pëlqejnë fotot tuaja me hije më të thella dhe më shumë kontrast? Ju mund ta bëni këtë ndryshim lehtësisht në një iPhone 16 me stilet e reja fotografike, por jo në iPhone 16e.

Modeli i ri mbështet vetëm versionin më të vjetër të filtrave të Apple.

Çipi A18 në 16e ka një bërthamë GPU më pak

Ju mund të mendoni se çipi A18 në iPhone 16e është i njëjtë si në iPhone 16, por Apple ka ndryshuar një detaj të vogël.

Ndërsa CPU është i njëjtë, GPU-ja është me 4 bërthama dhe jo me 5 bërthama si në iPhone 16. Kjo do të thotë një rënie e dukshme në performancën grafike.

Ekrani në 16e nuk errësohet gjatë natës si iPhone 16

16e është një përmirësim i madh mbi SE kur bëhet fjalë për teknologjinë e ekranit.

Ka një ekran OLED me ngjyra të gjalla, por mos mendoni se është saktësisht i njëjti ekran me iPhone 16.

Shkëlqimi tipik në 16e është 800 nits krahasuar me 1000 nits dhe shkëlqimi maksimal është 1200 nits në 16 kundrejt 1600 nits në 16, kështu që iPhone më i shtrenjtë është më i lehtë për t’u përdorur jashtë.

16e gjithashtu nuk mund të zbehet aq sa 16 gjatë natës. 16e i mungon mbështetja me brez ultra të gjerë (UWB) Një tjetër çip i vogël që i mungon iPhone 16e është çipi UWB, ose mbështetja me brez ultra të gjerë. Ky çip ju ndihmon në gjetjen e saktë të iPhone tuaj dhe gjithashtu mundëson veçori të reja si shkëmbimi i kontakteve me valë NameDrop. Mbështet vetëm Wi-Fi 6 Raportohet se iPhone 16e është iPhone i parë që përdor një modem të prodhuar nga Apple, C1. Dhe interesant është se 16e mbështet vetëm Wi-Fi 6 dhe jo standardin më të fundit Wi-Fi 7. A është kjo për shkak të modemit të ri Apple C1? Ndoshta, por nuk dihet me siguri. Ai mbështet Visual Intelligence, pavarësisht se nuk ka një buton të kontrollit të kamerës Inteligjenca vizuale është funksioni ku ju drejtoni kamerën tuaj të iPhone drejt një objekti dhe ai e njeh atë dhe e bën të lehtë kërkimin e atij objekti. Është si Google Lens. Më parë, inteligjenca vizuale mund të aktivizohej vetëm me një shtypje të gjatë në butonin e kontrollit të kamerës, të cilin e kanë vetëm modelet e iPhone 16. Tani, Apple e ka ndryshuar këtë duke ju lejuar të aktivizoni Visual Intelligence ose nëpërmjet butonit të Veprimit ose nëpërmjet Qendrës së Kontrollit. iPhone 16e mbështet Audio Mix Një detaj kurioz është se modeli më i shtrenjtë i iPhone 15 nuk e mbështet veçorinë Audio Mix, ndërsa modeli më i lirë 16e po. Çfarë mund të bëni me Audio Mix? Epo, ju mund të hiqni zhurmën e sfondit, zhurmën e erës dhe thjesht të keni tinguj më të pastër në video, është një veçori e mrekullueshme për t’u pasur. Por nuk ka mbështetje për Thread Thread është një protokoll relativisht i ri, por ju nuk keni mbështetje për këtë në iPhone 16e. /Telegrafi/

MARKETING