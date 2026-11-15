Devijohet komunikacioni nëpër disa rrugë të Shkupit sepse po vendosen semafora të rinj

Devijohet komunikacioni nëpër disa rrugë të Shkupit sepse po vendosen semafora të rinj

Kryqëzimi mes rrugëve „Skupi“ dhe „Ljubljanska“ në Shkup është mbyllur plotësisht për qarkullimin e automjeteve për shkak të punimeve për vendosjen e semaforëve të rinj.

MARKETING

Shik.mk

Ekipet e Ndërmarrjes Publike „Rrugët dhe Rrugicat“ kanë nisur punimet në orën 08:00, duke çmontuar shtyllat dhe pajisjet ekzistuese të semaforëve.
Gjatë punimeve, automjetet do të devijohen nëpër rrugët përreth. Ky regjim i përkohshëm do të mbetet në fuqi deri në përfundimin e punimeve.

Drejtuesve të automjeteve u bëhet thirrje të respektojnë sinjalizimin dhe udhëzimet e personave zyrtarë.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Qytetarët ankohen për paga të ulëta, ministria e Ekonomisë: Çmimet janë stabile

(VIDEO) Qytetarët ankohen për paga të ulëta, ministria e Ekonomisë: Çmimet janë stabile

(VIDEO) Partitë garojnë se në cilën qeverisje ekonomia kishte rezultate më negative

(VIDEO) Partitë garojnë se në cilën qeverisje ekonomia kishte rezultate më negative

(VIDEO) Ramadani: Punojmë për shërbime të reja hekurudhore, shembull është projekti “Treni urban-Shkup”

(VIDEO) Ramadani: Punojmë për shërbime të reja hekurudhore, shembull është projekti “Treni urban-Shkup”

(VIDEO) VLEN: Grubi ka ndëshkuar shitjen e aksioneve për Maculën

(VIDEO) VLEN: Grubi ka ndëshkuar shitjen e aksioneve për Maculën

(VIDEO) BDI: Vetë e sollën “Alta Bankën”, neve na mbajnë përgjegjës!

(VIDEO) BDI: Vetë e sollën “Alta Bankën”, neve na mbajnë përgjegjës!

(VIDEO) “Alta Banka”, LSDM dhe VMRO-DPMNE ia hedhin përgjegjësinë njëra tjetrës

(VIDEO) “Alta Banka”, LSDM dhe VMRO-DPMNE ia hedhin përgjegjësinë njëra tjetrës