Deutsche Welle zyrtarisht një “organizatë e padëshiruar” në Rusi
Ministria ruse e Drejtësisë e ka klasifikuar transmetuesin gjerman Deutsche Welle si një “organizatë të padëshirueshme”, pas një vendimi të prokurorisë ruse. Zyra e prokurorit rus e bëri këtë përcaktim të dielën.
Dhoma e ulët e parlamentit i kishte bërë thirrje prokurorisë që ta merrte këtë vendim që në gusht 2024. Duke reaguar ndaj njoftimit të së dielës, Drejtoresha e Përgjithshme e DW, Barbara Massing, tha se “nuk do të dekurajohemi nga qëndrimi rus”.
Moska i etiketon rregullisht entitetet “të padëshirueshme” duke thënë se dëmtojnë sigurinë e saj kombëtare, që do të thotë se qytetarët rusë që bashkëpunojnë me to ose i financojnë ato përballen me dënime me burg deri në pesë vjet.
DW ishte përcaktuar tashmë si “agjent i huaj” në Rusi në vitin 2022. Kështu kategorizohen mediat dhe organizatat që marrin fonde të huaja. Më parë, DW ishte ndaluar të transmetonte lajme, studioja e saj në Moskë u detyrua të dëbohej dhe qasja në faqen e internetit dw.com u bllokua në vend. Ndër mediat e klasifikuara si “të padëshirueshme” janë Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, Reporterët pa Kufij dhe TV Rain.