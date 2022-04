Deutsche Bank paralajmëron se ekonomia botërore është në prag të një recesioni të madh

Deutsche Bank është banka e parë që parashikon një recesion, fillimisht në Shtetet e Bashkuara në fillim të këtij muaji dhe tani paralajmëron për një rënie më të thellë të shkaktuar nga aspiratat e Rezervës Federale për të ulur inflacionin e lartë.

“Ne do të hyjmë në një recesion të madh,” shkruajtën ekonomistët e Deutsche Bank në një raport për klientët, raporton CNN Business.

Problemi, sipas bankës, është se deri sa inflacioni mund të jetë në kulmin e tij, do të duhet shumë kohë përpara se bota të kthehet në objektivin e saj fillestar për të mbështetur krizën ekonomike. Kjo sugjeron që bankat qendrore, veçanërisht bankat amerikane, do të rrisin normat e interesit aq agresivisht sa do të dëmtojnë ekonominë.

“Ne besojmë se ka shumë të ngjarë që Rezerva Federale e SHBA të duhet të shkelë frenat dhe se do të nevojitet një recesion i thellë për të vënë nën kontroll inflacionin,” shkruajnë ekonomistët e Deutsche Bank në raportin e tyre famëkeq. “Pse do të jetë recesioni i afërt “më keq se sa pritej?”

Sigurisht, askush nuk e di saktësisht se si do të ndodhë kjo. Megjithëse Deutsche Bank është pesimiste, të tjerë thonë se shqetësimet janë të ekzagjeruara.

Goldman Sachs pranon se do të jetë një sfidë e madhe ulja e inflacionit të lartë dhe rritja e pagave, por thekson se një recesion nuk është i pashmangshëm. /Ebblive.com/

CNN Business