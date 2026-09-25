“Detajet” mbi negociatat tregtare SHBA-Kinë priten javën e ardhshme

“Detajet” mbi negociatat tregtare SHBA-Kinë priten javën e ardhshme

Përfaqësuesi Tregtar i SHBA-së, Jamieson Greer, ka bërë të ditur se SHBA-ja dhe Kina kanë arritur marrëveshje që përfshijnë një pjesë të mallrave që të dy vendet mund t’i tregtojnë me kushte më të favorshme, ndërsa detajet pritet të bëhen të ditura në fillim të javës së ardhshme, transmeton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

“Në fakt, kemi arritur marrëveshje me kinezët për një sërë prej këtyre çështjeve”, tha Greer për kanalin e lajmeve financiare CNBC, duke iu referuar mallrave që përfshijnë produkte bujqësore amerikane dhe pajisje mjekësore, si dhe mallra kineze të konsumit që konsiderohen jo të ndjeshme.

Sipas raportit, Greer tha se administrata e presidentit Donald Trump planifikon të publikojë “shumë më tepër detaje” të hënën lidhur me atë që dy vendet kanë arritur gjatë negociatave të zhvilluara gjatë javëve të fundit.

Dje, presidenti Trump dhe homologu i tij kinez, Xi Jinping, zhvilluan bisedime dhe morën pjesë në një darkë shtetërore. Trump tha se të dy vendet “nuk kanë pasur kurrë marrëdhënie më të mira”, ndërsa pranoi se ato “përfaqësojnë sisteme të ndryshme”.

Xi tha se liderët zhvilluan “shkëmbime të sinqerta dhe të thelluara” dhe arritën një mirëkuptim të përbashkët për disa çështje, duke shtuar se diskutimet ofruan “udhëzime të reja strategjike” për marrëdhëniet mes Kinës dhe SHBA-së.

MARKETING

Të ngjajshme

Erdogan: Turqia kundërshton ndarjen Lindje-Perëndim, pakti i mbrojtjes së Mekës nuk synon Iranin apo Izraelin

Erdogan: Turqia kundërshton ndarjen Lindje-Perëndim, pakti i mbrojtjes së Mekës nuk synon Iranin apo Izraelin

BE zhbllokon 6.6 miliardë euro ndihmë ushtarake për Ukrainën

BE zhbllokon 6.6 miliardë euro ndihmë ushtarake për Ukrainën

Zyra e OKB-së për të drejtat shton 61 kompani në listën e bizneseve të përfshira në aktivitetet e vendbanimeve izraelite

Zyra e OKB-së për të drejtat shton 61 kompani në listën e bizneseve të përfshira në aktivitetet e vendbanimeve izraelite

Kryeministri libanez kërkon afat të qartë për zbatimin e marrëveshjes kornizë me Izraelin

Kryeministri libanez kërkon afat të qartë për zbatimin e marrëveshjes kornizë me Izraelin

Klekovski: Përfundon regjistrimi për punësimin e 300 specializantëve privatë deri në fund të vitit 2026

Klekovski: Përfundon regjistrimi për punësimin e 300 specializantëve privatë deri në fund të vitit 2026

Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani dënojnë sulmet ndaj Mekës, diskutojnë mbështetjen e përbashkët ushtarake

Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani dënojnë sulmet ndaj Mekës, diskutojnë mbështetjen e përbashkët ushtarake