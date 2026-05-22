Detaje nga aksidenti i mbrëmshëm ku humbën jetën katër persona
Katër persona humbën jetën në një aksident të rëndë trafiku që ndodhi mbrëmë në rrugën anësore të Shkupit, ku u përfshinë një kamion dhe një automjet pasagjerësh, konfirmoi Ministria e Brendshme. Sipas informacioneve nga Ministria e Brendshme, aksidenti u raportua mbrëmë në orën 23:00. Tragjedia ndodhi në segmentin midis mbikalimit pranë Vizbegut dhe kryqëzimit Mirkovcë, raporton SHENJA.
Shoferi B.B. (76) nga Kosova, duke drejtuar një kamion MAN me gjysmërimorkio me targa të Kosovës, humbi kontrollin e automjetit, theu gardhin mbrojtës metalik dhe kaloi në korsinë e kundërt të autostradës. Atje ai u përplas ballë për ballë me një BMW me targa të Shkupit, të drejtuar nga 51-vjeçari R.V. nga Shkupi.
Nga përplasja u shkaktua zjarr në të dy automjetet, dhe makina dhe kabina e kamionit u dogjën plotësisht.
Në vendin e aksidentit, sipas Ministrisë së Brendshme, jetën e humbën shoferi i makinës, R.V. dhe pasagjerët A.V. (20) dhe P.M. (20) nga Shkupi, si dhe një person tjetër, identiteti i të cilit ende nuk është përcaktuar.
Një mjek i urgjencës vetëm i shpalli katër personat të vdekur, dhe me urdhër të prokurorit publik, trupat u dorëzuan për autopsi.
Shoferi i kamionit, 76-vjeçari B.B., me urdhër të prokurorit u privua nga liria dhe u ndalua në një stacion policor për hetime të mëtejshme.
Ministria e Brendshme thotë se pas dokumentimit të plotë të rastit, policia do të ngrejë kallëzime penale përkatëse.
Për shkak të inspektimit, trafiku u ndërpre për më shumë se gjashtë orë dhe u ridrejtua në rrugën Tetovë-Veles, në kryqëzimin e rrugës Prishtina drejt fshatit Vizbeg, dhe Veles-Tetovë në kryqëzimin e rrugës Mirkovc.
Trafiku në autostradë u normalizua plotësisht këtë mëngjes në orën 5 të mëngjesit.