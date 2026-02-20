Dështon miratimi i rezolutës për ish-krerët e Kosovës, nuk erdhën deputetët maqedonas

Dështon miratimi i rezolutës për ish-krerët e Kosovës, nuk erdhën deputetët maqedonas

Përpjekja për të hedhur në votim një projekt-rezolutë që kishte të bënte me respektimin e standardeve të procesit të rregullt ligjor në gjykimet ndërkombëtare ndaj ish-drejtuesve të institucioneve të Kosovës nuk kaloi në Komisionin për Politikë të Jashtme të Kuvendi i Maqedonisë së Veriut.

