Dështoi të zgjidhet Kryetare e Kuvendit, Donika Gërvalla reagon me fjalët e babit të saj
Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Donika Gërvalla, ka bërë reagimin e parë pas dështimit që të zgjidhet Kryetare e Kuvendit në seancën e sotme.
Ajo ka publikuar një shprehje të babait të saj, veprimtarit Jusuf Gërvallës.
“E thënë me fjalët e poetit: “Rruga e nderës asht ma e zorshmja, po ma e mira dhe e vetmja rrugë e vërtetë për njeriun. Dhe, kush u mundue për nder, nder ka gjetë!””, ka shkruar Gërvalla.
Sipas njoftimit të Kuvendit, ajo mori 57 vota për, 56 kundër dhe tri abstenime.