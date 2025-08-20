Dështoi të zgjidhet Kryetare e Kuvendit, Donika Gërvalla reagon me fjalët e babit të saj

Dështoi të zgjidhet Kryetare e Kuvendit, Donika Gërvalla reagon me fjalët e babit të saj

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Donika Gërvalla, ka bërë reagimin e parë pas dështimit që të zgjidhet Kryetare e Kuvendit në seancën e sotme.

Ajo ka publikuar një shprehje të babait të saj, veprimtarit Jusuf Gërvallës.

“E thënë me fjalët e poetit: “Rruga e nderës asht ma e zorshmja, po ma e mira dhe e vetmja rrugë e vërtetë për njeriun. Dhe, kush u mundue për nder, nder ka gjetë!””, ka shkruar Gërvalla.

Sipas njoftimit të Kuvendit, ajo mori 57 vota për, 56 kundër dhe tri abstenime.

MARKETING

Të ngjajshme

Letër urimi nga Ambasadori Ulusoy për Sejid Emin, kryeredaktorin e TIMEBALKAN

Letër urimi nga Ambasadori Ulusoy për Sejid Emin, kryeredaktorin e TIMEBALKAN

Ben-Gvir përdor fotot e shkatërrimit në Gaza për t’i torturuar të burgosurit palestinezë

Ben-Gvir përdor fotot e shkatërrimit në Gaza për t’i torturuar të burgosurit palestinezë

CNN: Moska po zvogëlon peshën e negociatave, Putin nuk dëshiron të ulet me Zelenskyn

CNN: Moska po zvogëlon peshën e negociatave, Putin nuk dëshiron të ulet me Zelenskyn

Limani: Zgjerohet bulevardi “Vëllezërit Gjinoski” në katër korsi, hapen edhe katër rrugë të reja

Limani: Zgjerohet bulevardi “Vëllezërit Gjinoski” në katër korsi, hapen edhe katër rrugë të reja

MSH: Digjitaizimi i plotë i sistemit shëndetësor do t’i eliminojë abuzimet me ndërhyrjet mjekësore

MSH: Digjitaizimi i plotë i sistemit shëndetësor do t’i eliminojë abuzimet me ndërhyrjet mjekësore

(VIDEO) KSHZ: Ka filluar afati për dorëzim të emrave dhe listave

(VIDEO) KSHZ: Ka filluar afati për dorëzim të emrave dhe listave