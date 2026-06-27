Dështimi në Botëror dhe eleminimi, Bielsa zemërthyer: Largohem pa asgjë, gjithçka është barazuar me zero

Dështimi në Botëror dhe eleminimi, Bielsa zemërthyer: Largohem pa asgjë, gjithçka është barazuar me zero

Trajneri i Uruguajit, Marcelo Bielsa u shfaq i zhgënjyer pas eleminimit nga Botërori.

“Çfarë i lë futbollit uruguaian? Asgjë, sepse çdo kontribut që një trajner mund të japë pas tre vitesh pune nuk materializohet nëse nuk merr rezultate. Vendi i katërt në kualifikueset e Kupës së Botës nuk kishte shumë rëndësi, as vendi i tretë në Kupën e Amerikës.

“Mendoj se meritonim të fitonim shtatë pikë nga tre ndeshje, por po largohemi vetëm me dy. Mandati im është një që nuk lë gjurmë”, tha ai.

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