Dështim i ri për Starship, Space X anulon lëshimin e raketës e planifikuar për sonte
SpaceX njoftoi herët të hënën në mëngjes se po anulonte lëshimin e planifikuar sonte të Starship, sistemit më të fuqishëm të raketave të ndërtuar ndonjëherë.
Kompania e Elon Musk ia atribuoi vendimin një problemi të sistemeve tokësore, që i referohet platformës së lëshimit dhe infrastrukturës që mbështet ngritjen. Kompania nuk njoftoi menjëherë një datë të re të synuar për Fluturimin 10, por ka ditë të lira në dispozicion të paktën deri më 26 gusht.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, nëse anija Starship do të nisej, do të kryente një fluturim prove që do të zgjaste rreth një orë.
Programi synon t’i kthejë njerëzit në Hënë në vitin 2027 dhe më pas t’i hapë rrugën kolonizimit të Marsit.
SpaceX kishte njoftuar se të dielën në mbrëmje (ora amerikane) do të përpiqej një nisje të re, që do të zgjaste rreth një orë, nga objektet e saj në Teksas. Anija Starship me lartësi 120 metra, e cila dështoi në të tre përpjekjet e mëparshme për t’u nisur, do të përpiqej të arrinte qëllime kritike, siç është rinisja e motorit në hapësirë dhe lëshimi i simuluesve të satelitëve. Megjithatë, do të duhet të presë derisa të zgjidhen problemet teknike dhe të kryhet nisja e saj.
Programi i anijes kozmike shtyhet, projektet e mbetura të Space X janë në proces
Ndërsa programi Starship është vonuar disi, pasi deri më tani ka pasur një vit të vështirë 2025 me rezultatet e tij të pafat, programet e tjera të SpaceX po ecin përpara me shpejtësi.
Deri më tani këtë vit, familja e raketave Falcon e SpaceX – e cila ka qenë në funksion për më shumë se një dekadë – ka nisur tashmë më shumë se 100 misione në orbitë. Ky total përfshin tre misione astronautësh në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor, një mision të vetëm që dërgoi një miliarder në orbitë rreth poleve të Tokës dhe më shumë se 70 lëshime të satelitëve të kompanisë për transmetim në internet Starlink.
Vetëm tre ditë më parë, raketat Falcon dërguan në orbitë një nga anijet hapësinore tepër sekrete të ushtrisë përpara se të nisnin një mision Starlink disa orë më vonë. Dhe të dielën në mëngjes herët, kompania nisi një mision mallrash që transportonte ushqim dhe furnizime për astronautët në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor.
Që nga janari, Starship ka shpërthyer dy herë mbi zona të populluara në lindje të Floridës, me mbeturina që përfunduan në Ishujt Turks dhe Caicos dhe Bahamas, ndërsa në fluturimin e tij të fundit në maj humbi kontrollin dhe u rrëzua në Oqeanin Indian. Në qershor, një tjetër Starship shpërtheu ndërsa ishte i bllokuar në një platformë testimi në Teksas.
Këto zhvillime kanë provokuar reagime nga qeveritë. Meksika ka kërcënuar me veprime ligjore për mbeturinat e gjetura në brigjet e veta, ndërsa Britania ka thënë se po punon ngushtë me autoritetet amerikane për të mbrojtur territoret e saj jashtë shtetit.
Pavarësisht problemeve, Shtetet e Bashkuara kanë investuar shumë në anijen kozmike Starship.
NASA ka një kontratë prej 2.9 miliardë dollarësh për ta përdorur atë në misionin e saj të ri hënor, ndërsa vetë Elon Musk dëshiron të dërgojë një anije kozmike pa pilot në Mars në vitin 2026. Suksesi i programit do të forcojë epërsinë teknologjike të SHBA-së ndaj Kinës në “garën” e re hapësinore.
SpaceX thotë se ka rregulluar të metat që shkaktuan dështimin e fundit duke përforcuar sistemin e karburantit. Por shkencëtarët paralajmërojnë se filozofia e kompanisë – “zhvillim i shpejtë përmes testimeve të shpeshta edhe nëse përfundon me shpërthime” – mund të jetë e rrezikshme.
Ish-astronauti i NASA-s dhe konsulenti i SpaceX, Garrett Raisman, thotë: ” Është e pamundur të parashikohet se çfarë do të ndodhë. Nuk mund të funksionojë kurrë, ose mund të revolucionarizojë plotësisht të ardhmen e aktiviteteve hapësinore dhe gjeopolitikës”.
Administrata Federale e Aviacionit të SHBA-së (FAA) ka dhënë dritën jeshile për lëshimin e ri, duke vënë në dukje se nuk ka pasur lëndime civile nga dështimet e mëparshme. Dy teste mbeten me gjeneratën aktuale të Starship përpara se SpaceX të kalojë në zhvillimin e versioneve më të mëdha të raketës.
Nëse gjithçka shkon mirë, raketa “Super Heavy” do të bëjë një ulje të kontrolluar në Gjirin e Meksikës, ndërsa faza e sipërme e Starship do të vazhdojë misionin e saj në hapësirë.
Megjithatë, shqetësimet e ekspertëve mbeten: vonesat, rreziqet teknike dhe dimensionet gjeopolitike e bëjnë Starship ndoshta sipërmarrjen hapësinore më të diskutueshme të kohës sonë.