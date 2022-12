Deschamps: Ëndrra nuk u realizua

Selektori i Francës, Didier Deschamps ka thënë se ëndrra nuk u realizua për ta fituar dy herë resht titullin e Botës në Katar.

Argjentina fitoi 4:2 nëpërmjet ekzekutimit të penalltive.

“Kishte shumë emocione, por fundi ishte i mërzitur. Ishim afër trofeut që mund ta kishim prekur, por nuk doli kështu. Me hyrjen e lojtarëve të rinj, sigurisht me më pak përvojë, por me freski dhe cilësi, bëmë atë që duhej për t’i dhënë vetes të drejtën për të ëndërruar. Por, ëndrra nuk u realizua”, ka thënë Deschamps. Ai ka theksuar se fati në fund nuk ishte në anën e francezëve.

“Ne kishim Kupën e Botës në minutën e fundit. Fati nuk na buzëqeshi”, ka theksuar Deschamps.

Ai ka thënë se vitin e ardhshëm do të ketë një takim me presidentin e Federatës së Futbollit të Francës për të ardhmen e tij.