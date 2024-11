Deri të shtunën mot me diell, nga e diela më ftohtë dhe me reshje të përkohshme shiu

Deri të shtunën do të mbajë mot me diell dhe me vranësira mesatare lokale. Nëpër lugina do të ketë paraqitje të mjegullës ose vranësrave të ulëta, të cilat nëpër disa lugina do të qëndrojnë edhe gjatë ditës, njofton DPHM.

Nga e diela dhe në ditët në vijim, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe më ftohtë, ndërsa të hënën vende-vende priten reshje të përkohshme.

