Deri të premten mot stabil, gjatë fundjavës priten reshje të shiut

Deri të premten në mëngjes do të mbajë mot stabil dhe relativisht i ngrohtë gjatë gjithë ditës dhe shtresa ekzistuese e borës do të zvogëlohet

Paradite nëpër lugina do të ketë kushte për mjegull, sidomos gjatë fundjavës kur temperaturat gjatë ditës do të jenë më të ulëta.

Nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike (DPHM) kanë paralajmëruar për një valë të re të lagësht të shoqëruar me reshje shiu, ndërsa në male dhe vende më të larta borë, duke filluar nga pasditja e së premtes, kur reshjet në pjesën më të madhe të vendit do të jenë me shi.

