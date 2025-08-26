Deri të premten mot me diell dhe i nxehtë

Deri të premten mot me diell dhe i nxehtë

Deri të premten moti do të mbajë kryesisht me diell dhe i nxehtë me rritje graduale të temperaturave të ditës. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga drejtimi jugor, kumtoi DPHM.

Të shtunën pasdite dhe gjatë natës së diel moti do të jetë i paqëndrueshëm me shi të rrëmbyeshëm dhe bubullima. Do të fryjë erë mesatare deri në të përforcuar jugperëndimore, ndërsa të dielën era do ta ndryshojë drejtimin në verior.

Pastaj vijon periudha e motit të qëndrueshëm dhe më i ngrohtë.

