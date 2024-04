Deri të enjten shi, nga e premtja pritet stabilizim i motit

Në dy ditët e ardhshme do të mbizotërojë mot i ndryshueshëm me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme shiu. Të enjten reshjet do të jenë të rrëmbyeshëm lokalisht, të pasuar me bubullima, ndërsa në vendet më të larta malore do të kalojnë në borë të dobët të kohëpaskohshme.

Siç njofton DPHM, nga dita e premte do të vijojë periudhë me mot kryesisht stabil dhe më të ngrohtë.

Moti në Shkup është i vranët me reshje të kohëpaskohshme shiu, herë pas here të rrëmbyeshëm, ndërsa në pjesë të luginës me kushte për paraqitje të shtrëngatave të rralla. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare jugore. Temperatura do të arrijë deri në 12 gradë Celsius.

