Deri ora 17 në Kumanovë dalja është 35 për qind, në Likovë 34 për qind
Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, dalja në Kumanovë deri ora 17 është 35,16 për qind. Kryetarja e KKZ Kumanovë, Kristina Cvetkovska, informoi se procesi po zbatohet pa pengesa.
Të drejtë vote kanë 94.041, me çka Kumanova është komuna me numër më të madh të votuesve, të cilët do të votojnë në 164 vendvotime.
Në komunën e Likovës, votimi zbatohet pa pengesa, informoi kryetarja e KKZ-së, Ajshe Demiri. Sipas KSHZ-së, deri ora 15 dalja është 34,81 për qind. Sipas të dhënave të KSHZ-së, në komunën e Likovës ka 26.362 votues, të cilët votojnë në 36 vende.