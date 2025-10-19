Deri në orën 13:00 kanë votuar 20.12% të qytetarëve
KSHZ njofton se dalja në votim deri orën 13:00 është 20.12 përqind.
“Deri në orën 13:00 janë pranuar të dhëna për pjesëmarrjen nga 3.207 vendvotime. Kanë votuar 335.244 qytetarë, që përbën 20,12% të votuesve”, thonë nga KSHZ.
Më tepër qytetarë kanë votuar në komunat Bogdanci me 27.31%, Vevçani me 33.76, Gradsko me 26.01%, Demir Kapija 29.25%, Çashka 40.74%.
Dalje më të vogël ka në Veles 19.13. Vrapçisht 7.23%, Gazi Babë 18.97%, Gostivar me 11.66, Dibra me 13.87, Zhelinë 17.19%.