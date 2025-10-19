Deri në orën 13:00 kanë votuar 20.12% të qytetarëve

Deri në orën 13:00 kanë votuar 20.12% të qytetarëve

KSHZ njofton se dalja në votim deri orën 13:00 është 20.12 përqind.
“Deri në orën 13:00 janë pranuar të dhëna për pjesëmarrjen nga 3.207 vendvotime. Kanë votuar 335.244 qytetarë, që përbën 20,12% të votuesve”, thonë nga KSHZ.
Më tepër qytetarë kanë votuar në komunat Bogdanci me 27.31%, Vevçani me 33.76, Gradsko me 26.01%, Demir Kapija 29.25%, Çashka 40.74%.
Dalje më të vogël ka në Veles 19.13. Vrapçisht 7.23%, Gazi Babë 18.97%, Gostivar me 11.66, Dibra me 13.87, Zhelinë 17.19%.

MARKETING

Të ngjajshme

KSHZ: Deri në ora 15:00 jehona e votuesve është 31,16%

KSHZ: Deri në ora 15:00 jehona e votuesve është 31,16%

Shefi i misionit të ODIHR-it: I rëndësishëm i gjithë procesi zgjedhor jo vetëm dita e zgjedhjeve

Shefi i misionit të ODIHR-it: I rëndësishëm i gjithë procesi zgjedhor jo vetëm dita e zgjedhjeve

Tragjedi në Korçë: Një grua humb jetën nga zjarri në banesë, dy fëmijët në spital

Tragjedi në Korçë: Një grua humb jetën nga zjarri në banesë, dy fëmijët në spital

Bastisjet në Zveçan e Zubin Potok: Shtatë të arrestuar për rastin e vrasjes së zyrtarit të EULEX-it

Bastisjet në Zveçan e Zubin Potok: Shtatë të arrestuar për rastin e vrasjes së zyrtarit të EULEX-it

Arrestohen dy persona për blerje të votave, pesë të tjerë janë thirrur në bisedë informative

Arrestohen dy persona për blerje të votave, pesë të tjerë janë thirrur në bisedë informative

MPB për thyerjet e heshtjes zgjedhore: 20 shkelje dhe 47 postime në rrjetet sociale

MPB për thyerjet e heshtjes zgjedhore: 20 shkelje dhe 47 postime në rrjetet sociale