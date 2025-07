Deri në fund të javës mot i ndryshueshëm me reshje të kohëpaskohshme dhe bubullima

Të enjten në shumë vende do të mbajë mot jostabil me reshje përmbytëse dhe bubullima, lokalisht në formë të motit afatshkurtër të keq. Të premten do të mbajë kryesisht jostabil me rritje të lehtë të temperaturave ditore, njoftoi DPHM.

Mot jostabilizues i ri i motit me reshje lokale dhe bubullima pritet të dielën dhe në fillim të javës së ardhshme.

