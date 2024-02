Deri më tani 22 raste të kollës së mirë, autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje që të vaksinohen fëmijët

Në vend deri më tani janë evidentuar 22 raste të kollës së mirë, më së shumti në Shkup. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dje paralajmëruan se shërbimet inspektuese do të kontrollojnë në kopshtet në Shkup nëse fëmijët janë të vaksinuar me vaksinën DTP për mbrojtje nga kolla e mirë.

Autoritetet shëndetësore në këtë periudhë u bëjnë thirrje qytetarëve që të vaksinojnë veten dhe më të rinjtë, me qëllim që të mbrohen nga pertusis, më e njohur në publik si kolla e mirë. Siç theksojnë, vaksina e cila meret në 2,4,6,18 muaj dhe në 7 vjet është kyçe që të parandalohet përhapja e mëtutjeshme e sëmundjes.

Komisioni i Sëmundjeve Ngjitëse të mërkurën rekomandoi shpalljen e epidemisë në Shkup.

“Nga Komisioni për Sëmundje Ngjitëse ka konkludime dhe të njejtat duhet të miratohen në mbledhje të Qeverisë. Edhe në ligj qëndron se secili fëmijë i cili nuk e ka marrë vaksinën e caktuar, nuk do të mund të jetë pjesë e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve. Do t’i kontrollojmë kopshtet dhe shërbimet tona inspektuese do të shohin se ku duhet të intervenojmë në mënyrë që kjo të bëhet praktikë dhe që ta parandalojmë përhapjen e kësaj epidemie, së paku në Shkup si vatër për momentin”, tha ministri i Punës dhe Politikës Sociale në Qeverinë teknike, Gjoko Vellkovski.

Ministri i Shëndetësisë në Qeverinë teknike, Fatmir Mexhiti dje tha se rekomandimi nga Komisioni i Sëmundjeve Ngjitëse për ndalesë për pranim të fëmijëve të pavaksinuar duhet të kuptohet në kontekst pozitiv.

“Kjo nuk ësht se është ndonjë ndalesë apo duam që dikënd të dënojmë. Kjo është ajo që duam t’i stimulojmë, duam që fëmijët e tyre të jenë shëndoshë e mirë, të kemi një ardhmëri më të mirë në shtet. Apelojë deri tek prindërit, ju lutem, vaksinimi mbron jetë”, nënvizoi Mexhiti.

Në shtet ka fëmijë të hospitalizuar, por edhe të rritur me pertusis. Kompetentët megjithatë thonë se te ne situata është stabile dhe për dallim nga shtetet e tjera në rajon, nuk kemi raste të vdekjes.

Sipas kryetarit të Komisionit të Sëmundjeve Ngjitëse, Aleksandar Petliçkovski, është i pakënaqshëm niveli me përfshirjen e vaksinimit kundër kësaj sëmundje.

Në mesin e të infektuarve, ka edhe persona të vaksinuar. Siç sqaroi Petliçkovski, ekzison rënie e imunitetit pas 10 vjetëve në mesatare, kështu që, janë shqyrtuar edhe të gjitha opsionet për freskim të imunitetit te të sëmurët kritik dhe personat e moshës mbi 65 vjet.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pertusisi transmetohet lehtë nga një njeri te tjetri, kryesisht përmes pikave nga kolla ose teshtima. Sëmundja është më e rrezikshme për të posalindurit dhe është shkak për sëmundje dhe vdekje të kësaj grupmoshe.

Simptomat e para zakonisht lajmërohen prej 7 deri 10 ditë pas infeksionit. Ato përfshijnë temperaturë të lehtë, rrjedhje të hundës dhe kollë. Pneumonia është kryesisht komplikim i shpeshtë, ndërsa sulme dhe sëmundje të trurit ndodhin, por më rrallë.

Njerëzit me pertusis më së shumti infektohen deri në javën e tretë pasi të fillojë kolla.

Nga kjo sëmundje, më së shumti sëmuren foshnjat deri në një vjet dhe fëmijë dhe të rinj prej 10 deri 20 vjet, por nuk përjashtohet mundësia që të sëmurën edhe të rritur.

