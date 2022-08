Dërgesa e parë e drithërave të Ukrainës pritet të niset sot nga Odessa

Një anije e ngarkuar me grurë do të largohet nga porti ukrainas i Odesa-s për herë të parë që nga fillimi i luftës, sipas ministrisë turke të mbrojtjes.

Një lajm i tillë vjen pasi Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje në korrik për të rihapur portet e Detit të Zi për të rifilluar eksportet e drithërave – dërgesat e nevojshme për të lehtësuar një krizë globale ushqimore në rritje.

Anija e ngarkesave me flamurin e Sierra Leone është e ngarkuar me misër dhe do të niset nga porti i Odesa të hënën për të shkuar në Liban, tha ministria turke e mbrojtjes.

Rusia dhe Ukraina nënshkruan marrëveshje të veçanta me Turqinë dhe OKB-në, duke i hapur rrugën Ukrainës – një nga shportat kryesore të bukës në botë – për të eksportuar 22 milionë tonë drithë dhe mallra të tjera bujqësore që kanë ngecur në portet e Detit të Zi për shkak të konfliktit.

Ndërkohë anije të tjera pritet të nisen nga portet e Ukrainës përmes korridoreve të sigurta në përputhje me marrëveshjet e nënshkruara në Stamboll.

Marrëveshja synon të lejojë kalimin e sigurt të dërgesave të grurit brenda dhe jashtë Odesa, Chornomorsk dhe portin e Pivdennyi.

Shumë njerëz në rajonet më të varfra të botës mbështeten në dërgesat nga Deti i Zi për ushqim.

Moska ka mohuar përgjegjësinë, duke fajësuar sanksionet perëndimore për ngadalësimin e eksporteve të saj të ushqimit dhe plehrave dhe Ukrainën për minimin e porteve të saj në Detin e Zi.