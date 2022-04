Derbi i zjarrtë i Turqisë i takon Fenerbahçes

Fenerbahçe e ka fituar derbin e zjarrtë të Turqisë. Skuadra e Fenerit mposhti Galatasarayn me rezultatin 2:0 në ndeshjen e javës së 32-të të zhvilluar të dielën. Miha Zajc shënoi golin e parë në minutën e 26-të, ndërsa të dytin Fenerbahçe e shënoi në minutën e 68-të nëpërmjet Serdar Dursun.

Në minutën e 91-të në fushë te Feneri u inkuadrua sulmuesi shqiptar, Mërgim Berisha.

Me këtë fitore, Fenerbahçe është forcuar në pozitën e dytë me 59 pikë, kurse Galatasaray zë vendin e 14-të me 41 pikë.