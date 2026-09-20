Derbi i takon Atleticos, Jose Mourinho mposhtet nga Simeone
Atletico Madrid fiton derbin e kryeqytetit, duke mposhtur 2-1 Real Madridin në “Metropolitano”, në sfidën e vlefshme për javën e shtatë të La Liga. Një ndeshje me dy tablo, e cila shpërtheu në pjesën e dytë pas një 45-minutëshi të parë të mbyllur pa gola.
Fraksioni i parë nuk prodhoi shumë emocione, me të dyja skuadrat që u treguan të kujdesshme. Episodi më i diskutueshëm erdhi në minutën e 39-të, pas një përplasjeje mes Cuti Romero dhe Jude Bellingham. Arbitri rishikoi pamjet në VAR, por vendosi të ndëshkojë vetëm me karton të verdhë mbrojtësin e Atletico-s.
Gjithçka ndryshoi pas pushimit. Në minutën e 53-të, Giuliano Simeone fitoi një penallti pas ndërhyrjes së Dean Huijsen në zonë. Pas rishikimit të aksionit, mbrojtësi i Realit u ndëshkua me karton të kuq. Nga pika e bardhë, Alex Grimaldo ishte i saktë dhe kaloi Atletico-n në avantazh.
Vetëm gjashtë minuta më vonë erdhi edhe goditja e dytë. Giuliano Simeone shërbeu për Jonathan David, i cili nuk gaboi përballë Courtois dhe dyfishoi avantazhin e vendasve.
Real Madrid reagoi vonë. Në minutën e 89-të, Antonio Rudiger shënoi me kokë pas një goditjeje dënimi të ekzekutuar nga Bernardo Silva, duke rihapur derbin. Minutat e fundit sollën tension, por Atletico rezistoi dhe mori tri pikët. Me këtë sukses, Atletico Madrid ngjitet në vendin e dytë me 16 pikë, ndërsa Real Madrid mbetet i treti me 15. Barcelona kryeson me 21 pikë.