Deputetja e BDI-së: Faturat për mbeturinat në Tetovë janë rritur katërfish më shumë

Deputetja nga radhët e BDI-së Rina Ajdari, sot në konferencë për shtyp akuzoi udhëheqësinë e Komunës së Tetovës, se si pasojë e keqmenaxhimit të tyre, do të rriten faturat për mbeturinat.

Ajo tha se qytetarët që kanë paguar 300 denarë për mbeturinat, pas kontraktimit të kompanisë Saubermacher, faturat do të jenë 1300 denarë. Ajo theksoi se një familje do të duhet të paguajë 200 euro më tepër në vit, për menaxhimin me mbeturinat.

“Qytetarët do të paguajnë katërfish për mbeturinat, këtë e dëshmojnë faturat nga kompania Saubermacher, e cila është kontraktuar nga Komuna e Tetovës për të menaxhuar me mbeturinat e qytetit. Qytetarët që kanë paguar nga 300 denar, tani do të paguajnë 1300 denarë në muaj. Për një vit një familje do të shpenzojë 200 euro më tepër, e gjithë kjo nga paaftësia për të menaxhuar me institucionet komunale, duke i bërë të njëjtat me partneritet publiko-privat vetëm për të përfituar persona të rrethit të ngushtë në udhëheqësinë e komunës”.

“Qytetarët e Tetovës detyrohen të paguajnë për shërbime fiktive që fare nuk u marrin, shembull janë faturat e mbeturinave që kemi siguruar nga vendbanimi Poroj dhe Xhepçisht, ku qytetarët paguajnë për kanalizim dhe ujë të pijshëm, ndërsa të njëjtit nuk kanë kanalizim”, tha Ajdari.

Ndërsa dje nga Komuna e Tetovës dolën me njoftim ku theksuan se nëse qytetarët marrin fatura me çmime më të larta, të drejtohen në objektet e NPK “Tetova”. Nga komuna theksuan se pavarësisht se ka ndryshuar metodologjia e llogaritjes, nuk do të ketë rritje të çmimeve për shërbimet komunale për mbeturinat.

