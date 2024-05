Deputeti Ilir Hasani reagon ndaj Lindita Nikollës: Po uroni vazalët dhe ata që përbuzën votën shqiptare

Deputeti i Frontit Europian, Ilir Hasani ka reguar ndaj kryetares së Kuvendit të Shqiprisë, Lindita Nikolla, pasi kjo e fundit ka uruar Afrim Gashin si kryeparlamentar të sapozgjedhur në Maqedoninë e Veriut.

Hasani shkruan se kryetarja Nikolla mbase ka bërë urim tradicional pa ditur rëndësinë historike që ka ai post i fituar me gjak nga shqiptarët dhe se emërimi i Afrim Gashit është jo legjitim.

Reagimi i plotë:

“Zonja Nikola,

Zgjedhja e Afrimit është në kundërshtim me Marrëveshjen e Ohrit, për te cilen u derdh gjaku i bashkëkombasve tuaj.

Kjo përzgjedhje e bllokut jo-fitues, sipas vazalitetit e jo legjitimitetit, përbuz votën shqiptare në RMV.

Të ju pyes publikisht: a jeni e vetëdijshme për përgjegjësinê historike të kesaj urate, ose e keni bërë me inercion? Me këtë kam përshtypje se shkoni rrugês së Metës, mikut të përbetuar të VMROsë.

p.s. Nêse e keni bërë këtë urim vetëm për kurtuazi, do të mundohemi tu kuptojmë!

Deputeti i Kuvendit të RMV nga radhët e Frontit Europian – BDI-së,

Dr Ilir Hasani“

