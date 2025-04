Deputeti Bekim Qoku: Sipas sondazheve, VLEN do të fitojë mbi 76% të komunave shqiptare

Deputeti i koalicionit VLEN, Bekim Qoku, ka shkruar një status në rrjetin social faeceook, në të cilin thotë se sipas sondazheve të fundit, koalicioni VLEN, do të fitojë mbi 76% të komunave me shumicë shqitpare, ndërsa shton se po ashtu në këto sondazhe, vetëm 11% e qytetarëve shqiptarë janë për zgjedhje të parakohshme.

“Sipas sondazheve të fundit, në zgjedhjet komunale të tetorit, VLEN i fiton 76% të komunave me shumicë shqiptare.

Ndërsa i njëjti sondazh thotë se vetëm 11% e qytetarëve shqiptarë janë për zgjedhje të parakohshme parlamentare.

Ndryshimi vazhdon me VLEN. Ecim tutje!”, ka shkruar Qoku.

