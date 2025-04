Deputetët pa debat e miratuan Raportin vjetor të Komisionit për mbikëqyrje ndaj zbatimit të masave për ndjekje të komunikimeve në vitin 2024

Deputetët në kuadër të mbledhjes së sotme plenare të 14-të e miratuan Raportin vjetor për punë të Komisionit për mbikëqyrje ndaj zbatimit të masave për ndjekje të komunikimeve në vitin 2024, kaloi edhe Raporti vjetor për punën e Agjencisë operativo-teknike për vitin 2024.

Deputetët e votuan Propozimin e ligjit për ndryshim të Ligjit për infrastrukturë nacionale të të dhënave hapësinore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nuk u pranua Propozimi i ligjit për rehabilitim të RMV-së parashtruar nga deputeti i “Frontit evropian”, Sali Murati i cili gjatë arsyetimit theksoi se ligji ka të bëjë me mundësimin e rehabilitimit të plotë dhe efikas të personave të cilët ishin viktima të ndjekjes politike në periudhën prej 2 gushtit 1944 deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Gjithashtu, deputetët dhanë mbështetje që të dërgohen në lexim të mëtutjeshëm disa propozim-ligje: propozim ligji për ndryshim të Ligjit për punësim dhe punë të të huajve, Propozim ligji për ndryshim të Ligjit për Këshillin evropian të punës, Propozim ligji për ndryshim të Ligjit për evidencat në fushat e punës, Propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për ndërtim, Propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për menaxhim me pronën e konfiskuar, dobi pronësore dhe lëndë të konfiskuara në procedurë penale dhe kundërvajtëse dhe propozim ligji për angazhim të personave me punë.

Nënkryetari i Kuvendit, Antonijo Milloshoski informoi se për pesë pikat e para – Propozim ligjin për ratifikim të protokollit për ndryshim dhe plotësim të Konventës për veprat penale dhe disa akte tët jera të kryera në aeroplanë, Propozim ligjin për ratifiki të protokollit për plotësim të Konventës për asgjëlsim të grabitjes së paligjshme të aeroplanëve, Propozim ligjin për ratifikim të Konventës për paranjdalim të veprimeve të paligjshme lidhur me aviacionin ndërkombëtar civil, propozim ligjin për ratifikim të Protokollit fakultativ të Konventës për të drejtat e fëmijëve për procedurë me parashtresa dhe Propozim ligjin për ratifikim të ndryshimit të Konventës për vlerësim të ndikimit ndaj mjedisi9t jetësor në kontekstin tejkufitar miratuar në Sofje, më 27 shkurt 2001 dhe ndryshimi i dytë i Konventës për vlerësim të ndikimit ndaj mjedisit jetësor në kontekstin tejkufitar në Cavtat, më 4 qershor 2004, nga mbledhja e 41-të do të debatohet dhe do të votohet kur të krijohen kushte sipas Rregullores.

