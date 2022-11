Deputetët debatuan për disa propozim-ligje, seanca vazhdon nesër

Deputetët në seancën e sotme të 88-të kanë debatuar për disa propozim-ligje, ndër të cilat propozim-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për energjetikë, me procedurë të shkurtuar.

Deputeti Bojan Stojanoski nga VMRO-DPMNE gjatë hetimit të përgjithshëm lidhur me këtë propozim ligj theksoi se kjo zgjidhje ligjore është shembull se si po keqpërdoret flamuri evropian.

” Të hënën u caktua seancë komisioni dhe më pas u arrit zgjidhja ligjore, gjatë së cilës deputetët dhe opozita pritej të lexonin një dokument prej 400 faqesh se si të përballemi me krizën energjetike dhe të kenë qëndrimin e tyre. Nuk e di pse dhe për çfarë arsye ky ligj i propozuar mori flamurin evropian, tha Stojanoski.

Ai përkujtoi se si opozitë kanë paraqitur një amendament që duhet të zbardhë plotësisht aferën “Broilo”, por theksoi se me këtë ligj që nga momenti i miratimit do të legalizohet plotësisht.

“Kjo do të thotë se kryeministri aktual Kovaçevski, kur u bë zëvendësministër i Financave, e ka tërhequr pjesën e tij nga kompania “Piksel Grup” dhe ka pretenduar se ka tërhequr edhe mjetet likuide. Ishte gënjeshtër, sepse nëse shikoni regjistrin juridik do të shihni se ai vetëm e ka tërhequr pjesën e tij në pronësi, nuk ka tërhequr asetet likuide, shtoi Stojanoski.

Sipas deputetes Silvana Angeleska nga VMRO-DPMNE, ajo që kontestohet në këtë ligj është se kompetencat e Komisionit Rregullator për Energjetikë janë zgjeruar në masë të madhe.

Deputeti Stojan Milanov nga PSM-ja në fjalimin e tij tha se miratimi i këtij propozim-ligji pas procedurës së shkurtuar do të jetë dëshmi e sjelljes jo serioze ndaj kësaj fushe nga ana e propozuesve. Sipas Milanov, problemi është se propozohet që të bëhen ndryshime të rëndësishme në ligj pa iu referuar mendimeve të ekspertëve dhe shkencorë dhe të ketë një diskutim demokratik ndërmjet subjekteve përkatëse në këtë fushë.

Kolë Çerakçiev nga LSDM në përgjigjen e tij theksoi se flamuri evropian nuk është keqpërdorur sepse jemi pjesë e rajonit juglindor dhe duhet të rregullohet bashkërisht energjia elektrike

Deputeti Panço Minov nga GROM tha se me këtë propozim ligj futet një kompetencë e re e Komisionit Rregullator për Energjetikë, e kjo është pjesa e rregullimit të kompensimit për menaxhimin e mbeturinave.

Kuvendi ka debatuar edhe për propozim-ligjin për ndryshimin e Ligjit për Rezervat e detyrueshme të naftës, me procedurë të shkurtuar. Deputetja Marija Georgievska nga LSDM-ja në përgjigjen e saj tha se ligji përcakton kushte për dhënien e kredive afatshkurtëra ose shmangie nga rezervat e detyrueshme të naftës në rast të krizës së furnizimit me ngrohje dhe energji elektrike.

Kjo do të thotë, siç tha, se rezervat e detyrueshme të derivateve të naftës mund të shfrytëzohen në situatë krize, në furnizimin me energji termike në qytetin e Shkupit dhe furnizimin me energji elektrike në territorin e gjithë vendit.

Bojan Stojanoski nga VMRO-DPMNE, tha se Qeveria nuk po bën sa duhet në drejtim të sigurimit të energjisë së lirë që të kemi prodhim normal të rrymës dhe energjisë elektrike.

Gjatë debatit të përgjithshëm për propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrjet publike, deputeti Zdravko Trajanov nga VMRO-DPMNE tha se me këtë ligj raportet për gjithçka që është bërë nga këto ndërmarrje do të duhet të publikohen publikisht në mënyrë që të informohen qytetarët.

Në seancën e sotme është diskutuar edhe për propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, sipas procedurës së shkurtuar.

Deputetja Zhaklina Lazarevska nga LSDM tha se me këtë zgjidhje ligjore rritet paga e ofruesve të shërbimeve në çerdhe, e cila do të paguhet në mënyrë retroaktive nga marsi i vitit 2022.

“Ky ligj është një hap i madh përpara dhe është një zgjidhje sistematike e problemeve pasi folëm për pagat që duhet të marrin nëpunësit civilë dhe punonjësit në ndërmarrjet publike. Me këtë qasje ne bëjmë pagesë të drejtë të pagave të punëtorëve dhe me këtë sistem nuk do të kemi pabarazi, shtoi Lazarevska.

Në përgjigjen e saj, deputetja nga VMRO-DPMNE, Angelinka Petkova, tha se do ta mbështesin këtë zgjidhje ligjore, por ajo theksoi se me këtë propozim ligj, të gjithë ofruesit e shërbimeve përveç nivelit D4 u rriten pagat dhe kjo përbën diskriminim.

Në lidhje me propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, deputetja Angelinka Petkova tha se është risi në metodën e pikëzimit, përkatësisht përfshirjen e pagës minimale në komponentin bazë. por siç tha ajo, në këtë kategori punonjësish ka vetëm rregullim dhe jo rritje pagash prej 15 për qind.

Lidhur me propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale, pas procedurës së shkurtuar, deputetja Angelinka Petkova tha se me këto ndryshime parashikohet që një prind që ka fëmijë me aftësi të kufizuara të mund ta shfrytëzojë kompensimin e përhershëm në moshë më të hershme.

Ajo tha se sipas kërkesave të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, si grup parlamentar i VMRO-DPMNE-së kanë dorëzuar amendamente për përmirësimin e kësaj zgjidhje ligjore.

“Ato ndryshime i referoheshin të drejtës për ndihmë të përhershme për një prind që kishte një fëmijë me aftësi të kufizuar, ndërsa i cili ka vdekur, shuma e shtesës së përhershme duhet të jetë e barabartë me pensionin minimal në shtet, dhe kompensimi i përhershëm duhet të merret nga prindërit kur mbushin 57 vjeç për një grua dhe 59 vjeç për një burrë. Fatkeqësisht asnjë nga amendamentet tona nuk është pranuar nga shumica qeverisëse”, tha Petkova.

Ajo tha se do t’i mbështesin këto ndryshime ligjore sepse i referohen një kategorie të rrezikuar të qytetarëve të cilët vitet e fundit nuk janë përfshirë me asnjë masë si përfitim nga Qeveria.

Vazhdimi i seancës së 88-të është caktuar për nesër në orën 12:00.