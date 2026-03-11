Departamentin e Shtetit: Partneriteti strategjik me SHBA-të garanton stabilitetin dhe prosperitetin ekonomik të Maqedonisë së Veriut

Departamentin e Shtetit: Partneriteti strategjik me SHBA-të garanton stabilitetin dhe prosperitetin ekonomik të Maqedonisë së Veriut

Zëvendëskryetari i Qeveris dhe ministër i Tramportit, Aleksandar Nikolloski ka pasur takime pune në Departamentin e Shtetit, ku u diskutua për partneritetin strategjik mes Maqedonisë dhe SHBA-së, me theks të veçantë te lidhjet politike dhe ekonomike.

Në takimin me Daniel Louton, zëvendës-ndihmës sekretarin e shtetit për Evropën, u theksua partneriteti i fortë midis dy vendeve, i bazuar në mbështetje të ndërsjellë dhe angazhim të përbashkët ndaj vlerave demokratike, si dhe për krijimin e perspektivave më të mira për bashkëpunim ekonomik dhe tregtar, njoftoi Ministria e Transportit.

“Sot në Departamentin e Shtetit zhvillova disa takime në nivel të lartë, në të cilat biseduam për marrëdhëniet midis dy shteteve tona. SHBA-ja është partneri strategjik numër një i Maqedonisë së Veriut, një shtet që e mbështet më së shumti Maqedoninë, dhe biseduam për bashkëpunimin tonë të përbashkët ekonomik dhe politik. Mes të tjerash, u takova edhe me zëvendës-ndihmës sekretarin e shtetit për Evropën, Daniel Louton. Gjatë takimit diskutuam për thellimin e lidhjeve politike dhe ekonomike midis dy vendeve, si dhe për partneritetin strategjik që ndajmë, për bashkëpunimin në NATO në këto kohë sfiduese, si dhe për operacionet e përbashkëta që po udhëheqim”,  deklaroi zëvendëskryeministri Nikolloski pas takimeve në Departamentin e Shtetit.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Aleanca për Shqiptarët: Skandal në Spitalin e Tetovës – Konkursi dështon, stafi pa paga që nga janari

Aleanca për Shqiptarët: Skandal në Spitalin e Tetovës – Konkursi dështon, stafi pa paga që nga janari

Një person humb jetën pas një zjarri në një shtëpi në Tetovë

Një person humb jetën pas një zjarri në një shtëpi në Tetovë

BDI: Rritja e çmimeve po godet standardin e familjeve, nevojiten masa urgjente

BDI: Rritja e çmimeve po godet standardin e familjeve, nevojiten masa urgjente

Aramco paralajmëron pasoja “katastrofike” për tregun e naftës nëse vazhdon mbyllja e Ngushticës së Hormuzit

Aramco paralajmëron pasoja “katastrofike” për tregun e naftës nëse vazhdon mbyllja e Ngushticës së Hormuzit

Koreja e Veriut sinjalizon mbështetje për udhëheqësin e ri suprem të Iranit

Koreja e Veriut sinjalizon mbështetje për udhëheqësin e ri suprem të Iranit

Dy dronë bien pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Dubait, plagosen 4 persona

Dy dronë bien pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Dubait, plagosen 4 persona