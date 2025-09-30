Departamenti i Shtetit: Maqedonia ende nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit të qenieve njerëzore
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut po bëjnë përpjekje të konsiderueshme, por vendi ende nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit të qenieve njerëzore. Qeveria ka demonstruar përpjekje të përgjithshme në rritje krahasuar me periudhën e mëparshme të raportimit, prandaj Maqedonia e Veriut mbetet në Nivelin 2, thuhet në Raportin e Departamentit të Shtetit për Trafikimin Global të Personave për vitin 2025.
“Këto përpjekje përfshinin hetimin e më shumë rasteve të dyshuara të trafikimit dhe ndjekjen penale të më shumë të akuzuarve. Qeveria rriti përpjekjet e saj të përgjithshme për mbrojtjen, duke përfshirë identifikimin e më shumë viktimave, zhvillimin e procedurave të reja standarde operative për ekipet mobile dhe rritjen e burimeve për një strehë të drejtuar nga OJQ-të për viktimat e trafikimit. Fondet u ndanë për një fond kompensimi për viktimat, u formua një komision për të gjykuar rastet dhe u krijua një grup të mbijetuarish për të dhënë rekomandime për përpjekjet kundër trafikimit”, thuhet në raport.
Megjithatë, theksohet se standardet minimale nuk u përmbushën në disa fusha kyçe.
“Më pak trafikantë u dënuan, ndërsa Prokuroria kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PKKO) nuk kishte burime të mjaftueshme për të trajtuar të gjitha rastet nën juridiksionin e saj. Disa policë vendorë dhe prokurorë të rretheve nuk i referuan rastet e mundshme të trafikimit me njerëz deri te grupi punues kundër trafikimit me njerëz ose te PKKO-së dhe përdorën akuza për kundërvajtje me dënime më pak të rënda për të ndjekur penalisht trafikantët. Qeveria nuk ndau fonde për ekipet mobile që identifikojnë shumicën e viktimave të mundshme çdo vit, pavarësisht angazhimeve të mëparshme për ta bërë këtë”, theksojnë nga atje.
Në atë gjithashtu përshkruan rekomandime për vendin për të përmirësuar situatën, duke përfshirë hetimin, ndjekjen penale dhe përpunimin e fuqishëm të krimeve që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore, duke përfshirë ato që përfshijnë bashkëpunëtorë, dhe vendosjen e dënimeve të përshtatshme për trafikantët e dënuar të qenieve njerëzore, të cilat duhet të përfshijnë dënime të konsiderueshme me burg.