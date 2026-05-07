Departamenti Amerikan i Shtetit: Bisedimet Liban-Izrael do të rifillojnë javën e ardhshme në Washington
Zyrtarë libanezë dhe izraelitë do të zhvillojnë një raund tjetër bisedimesh në Washington teksa armëpushimi i zgjatur po i afrohet skadimit më 17 maj.
“Do të ketë bisedime të enjten dhe të premten e ardhshme”, tha zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Anadolu, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi pjesëmarrësit ose agjendën.
Më herët, një burim libanez tha për Anadolu se raundi i ri i diskutimeve do të mbahet në selinë e Departamentit Amerikan të Shtetit në Washington.
Dy vendet, të cilat nuk kanë marrëdhënie formale diplomatike, kanë zhvilluar më parë dy raunde bisedimesh në Washington më 14 dhe 23 prill, në kuadër të përpjekjeve amerikane për të avancuar diskutimet diplomatike mes palëve.
Takimet e ardhshme zhvillohen mes vazhdimit të sulmeve izraelite në Liban, pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që u shpall më 17 prill dhe u zgjat deri më 17 maj.
Që nga 2 marsi, sipas shifrave më të fundit zyrtare, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë të paktën 2.715 persona, kanë plagosur 8.353 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milionë banorë, rreth një e pesta e popullsisë.
Izraeli mban të pushtuara zona në jug të Libanit, përfshirë disa që i kontrollon prej dekadash dhe të tjera që nga lufta 2023-2024, ndërsa gjatë konfliktit aktual ka avancuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor.