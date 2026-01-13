Dënohet me 17 vite burg shtetasi turk i cili vrau bashkëkombësin e tij në Shtip
Shtetasi turk Kadir Kara, i cili pranoi fajësinë për vrasjen e bashkëkombësit të tij në një kafene në sheshin e qytetit “Sloboda” në Shtip, është dënuar me 17 vite burg dhe dëbim nga vendi, pasi të vuajë dënimin e tij në një nga burgjet e Maqedonisë.
Zëdhënësi i Gjykatës Themelore në Shtip, Sasko Georgiev, informoi sot se pas seancës dëgjimore më 19 dhjetor 2025 në Gjykatën Themelore në Shtip, në të cilën Kara pranoi fajësinë, gjykata ka marrë këtë vendim për veprën penale “vrasjes dhe posedimit të paautorizuar të armëve”.
Ndryshe, sot në Gjykatën Themelore të Shtipit në Shtip, vazhdoi gjykimi i katër personave të tjerë, të cilët akuzohen se e kanë ndihmuar Karan të kryejë vrasjen e shtetasit turk. Provat u paraqitën në sallën e gjyqit sot, dhe gjykimi për të pandehurit vazhdon më 20 janar në orën 10:30.
Më 8 maj 2025, një shtetas turk u vra në një restorant në sheshin “Sloboda” në Shtip. Sipas prokurorisë, pas vrasjes, i pandehuri u përpoq të arratisej me ndihmën e katër personave, por ata u kapën në një pikë pagese në autostradën Goce Delçev, përkatësisht nga Shtipi në Shkup.