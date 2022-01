Dënohen 191 Shoferë në Shkup

Ministria për Punë të Brendshme (MPB) gjatë ditës së djeshme ka vazhduar e kontrollet e shtuara në trafik, me çrrastë vetëm në qytetin e Shkupit ka shqiptuar 191 gjoba, dhe atë: 64 për tejkalim të shpejtësisë, 24 për ngasje të makinës pa patentë shoferi, 18 për makina teknikisht të parregullta.

Sipas MPB-së janë shqiptuar dhe 6 gjoba për vozitës fillestar, 6 për përdorim të telefonit gjatë vozitjes, 4 për kalim në të kuqe dhe 20 gjoba të tjera për ngasje të makinës në gjendje të dehur.

Nga MPB-ja njoftojnë se kontrollet e shtuara do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, andaj apelojnë për respektim të rregullave, me çka sipas këtij dikasteri do të kontribuohet për siguri më të madhe në komunikacion.