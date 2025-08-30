“Dënimet nuk mjaftojnë”: Irlanda i bën thirrje BE-së të ndërmarrë veprime konkrete ndaj Izraelit
Zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm i Irlandës, Simon Harris, paralajmëroi se BE-ja rrezikon të humbasë besueshmërinë nëse nuk ndërmerr “veprime konkrete” kundër Izraelit për atë që ai e quajti “gjenocid të tmerrshëm” në Gaza, raporton Anadolu.
Haris i bëri këto komente përpara një takimi joformal të ministrave të jashtëm të BE-së në Kopenhagë.
Ai tha se është “jashtëzakonisht e rëndësishme që BE-ja të veprojë tani dhe të marrë masa të menjëhershme dhe konkrete në përgjigje të veprimeve të Izraelit, të cilat janë në shkelje të detyrimeve të tij për të drejtat e njeriut sipas Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael”.
– “Të maksimizojmë presionin”
“Ne duhet të maksimizojmë presionin, të sjellim një armëpushim dhe t’i japim fund urisë”, u tha ai gazetarëve. “Më lejoni të jem shumë i qartë: fjalët e dënimit nuk janë të mjaftueshme kur bëhet fjalë për gjenocidin e tmerrshëm që po zhvillohet në Gaza”, shtoi ai.
Ministri i jashtëm irlandez e përshkroi situatën në Gaza si “të tmerrshme”, duke përmendur “njerëzit që kërkojnë me dëshpërim ushqim, kushtet e urisë dhe operacionet e mëtejshme ushtarake”.
Sipas Harrisit, diskutimet e BE-së kanë paraparë tashmë “dhjetë masa të mundshme” në përgjigje të konfliktit.
“Ne kemi nevojë urgjente për një armëpushim të menjëhershëm, lirimin e menjëhershëm dhe të pakushtëzuar të të gjithë pengjeve të mbajtur nga Hamasi, përfshirë mbetjet, dhe akses të papenguar humanitar në shkallë të gjerë”, tha ai.
“Tani është koha që Evropa të veprojë. Ky është mesazhi që po përcjell në takimin e sotëm në Kopenhagë në emër të popullit të Irlandës”, theksoi Harris.
Ai gjithashtu sugjeroi që nëse BE-ja nuk mund të bjerë dakord për një qëndrim kolektiv, shtetet anëtare “bashkëmendimtare” mund të shqyrtojnë veprime të përbashkëta.
“Nëse Evropa refuzon të veprojë si një kolektiv, mendoj se atëherë do të ketë një kërkesë që shtetet anëtare bashkëmendimtare të bashkohen dhe të shqyrtojnë se çfarë veprimesh mund të ndërmarrin”, tha ai.
“Mënyra më me ndikim që Evropa të veprojë dhe në fakt të mbrojë besueshmërinë e saj është që tani të ecë përpara, së bashku, me masa konkrete për ta shtyrë Izraelin të ndryshojë kursin”, theksoi kryediplomati irlandez.