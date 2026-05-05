Dënime me kusht për tre policë në rastin e diskotekës “Pulse” në Koçan

Dënime me kusht për tre policë në rastin e diskotekës “Pulse” në Koçan

Tre zyrtarë policorë janë dënuar me kusht për rastin e tragjedisë në diskotekën “Pulse” në Koçan.

Komandanti Aleksandar Temellkov u dënua me dy vite burg me kusht, ndërsa inspektorët Kire Bogatinov dhe Goran Llazarov me nga një vit burg me kusht. Dënimet nuk do të zbatohen nëse ata nuk kryejnë vepra të tjera penale në periudhën e përcaktuar.

Sipas gjykatës, ata nuk kanë vepruar sipas rregullave dhe nuk kanë kontrolluar siç duhet dokumentacionin. Gjatë shpalljes së vendimit, asnjëri prej tyre nuk ishte i pranishëm në sallë.

Gjykata theksoi se ata nuk kanë precedentë penalë dhe se veprimet e tyre nuk kanë ndikuar drejtpërdrejt në zjarrin tragjik.

MARKETING

Të ngjajshme

Abdixhiku: LDK dhe Osmani në një listë të përbashkët zgjedhore – pritet formalizimi

Abdixhiku: LDK dhe Osmani në një listë të përbashkët zgjedhore – pritet formalizimi

BDI: Izeti mbi 6.500 ditë në pushtet, u ‘zgjua’ vetëm kur mbeti pa poste

BDI: Izeti mbi 6.500 ditë në pushtet, u ‘zgjua’ vetëm kur mbeti pa poste

Të krishterët palestinezë jetojnë me frikë mes përshkallëzimit të sulmeve izraelite në Kudsit Lindor të pushtuar

Të krishterët palestinezë jetojnë me frikë mes përshkallëzimit të sulmeve izraelite në Kudsit Lindor të pushtuar

CENTCOM: Rritet në 51 numri i anijeve që SHBA-ja ka bllokuar të hyjnë ose dalin nga portet e Iranit

CENTCOM: Rritet në 51 numri i anijeve që SHBA-ja ka bllokuar të hyjnë ose dalin nga portet e Iranit

Pesë denoncime për dhunë familjare gjatë 24 orëve të fundit, dy persona janë privuar nga liria

Pesë denoncime për dhunë familjare gjatë 24 orëve të fundit, dy persona janë privuar nga liria

(VIDEO) Kryeministri Mickoski paralajmëron zgjedhje të shpejta parlamentare

(VIDEO) Kryeministri Mickoski paralajmëron zgjedhje të shpejta parlamentare