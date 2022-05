Dendias nesër për vizitë në Shkup

Përforcimi shtesë i marrëdhënieve bilaterale në të gjitha sferat, perspektiva evropiane e Maqedonisë së Veriut, zbatimi i Marrëveshjes së Prespës, ngjarjet në Ballkan, në Mesdheun lindor, si dhe situata në Ukrainë, sipas MPJ-së greke, pritet të jenë tema për të cilat ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë, Nikos Dendias do të bisedojë me nikoqirët e tij në Shkup, lajmëroi korrespondentja e MIA-s nga Athina.

Shefi i diplomacisë greke, nesër do të jetë për vizitë njëditore në Maqedoni të Veriut, do të takohet me ministrin e Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, pas çka, në orët e pasdites do të pasojnë edhe deklarata për mediumet, do të pritet nga kryeministri Dimitar Kovaçevski, ndërkaq do të marrë pjesë edhe në darkën e punës organizuar nga Osmani dhe zëvendëskryeministri për çështje evropiane, Bojan Mariçiq.

“Gjatë vizitës së ministrit të Punëve të Brendshme, pritet që bisedimet të fokusohen në zbatimin e plotë, konsekuent dhe qëllimmirë të Marrëveshjes së Prespës, në përforcimin shtesë të marrëdhënieve bilaterale në të gjitha sferat, përfshirë edhe ekonominë, tregtinë dhe energjetikën, si dhe në perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Plotësisht, në bisedime pritet të përfshihen edhe ngjarjet në Ballkanin Perëndimor dhe Mesdheun lindor, si dhe situata në Ukrainë pas invazionit rus”, kumtuan nga MPJ-ja greke në prag të vizitës.

Plotësisht, përkujtojnë se Dendias, ishte në Shkup në nëntor të vitit 2019 dhe gusht të vitit 2021, ndërsa kolegu i tij Bujar Osmani e vizitoi Athinën në janar të vitit 2021