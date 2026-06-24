Demush Bajrami: Arsimi nuk duhet të jetë peng i politikës ditore

Demush Bajrami: Arsimi nuk duhet të jetë peng i politikës ditore

Arsimi mbetet shtylla kryesore e zhvillimit të çdo shoqërie dhe përparimi në këtë sektor kërkon konsensus të gjerë shoqëror dhe institucional, ka deklaruar profesori universitar, Demush Bajrami gjatë emisionit Impakt në TV Shenja. Ai tha se, arsimi nuk duhet të trajtohet si çështje e politikave ditore apo interesave të qeverive të radhës, por si një prioritet strategjik afatgjatë.

“Nuk mjaftohet arsimi, as ne nuk duhet të jemi të kënaqur, vetëm me një ligj nuk bëhen reformat. Kemi nevojë, sfidat me të cilat përballet kërkimi shkencore, aspekte të ndryshme që lidhen me programet studimore, përshtatja, përputhja e këtyre programeve me tregun e punës, globalizimin, gjithë kjo do të thotë e bën një çështje shumë komplekse çështjen e arsimit, që don zgjidhje, por zgjidhjet nuk bëhet brenda natës”, theksoi profesori universitar.

MARKETING

Të ngjajshme

Vala e të nxehtit në Itali lë katër të vdekur, 17 qytete përballen me alarm të kuq

Vala e të nxehtit në Itali lë katër të vdekur, 17 qytete përballen me alarm të kuq

Trump: Irani po bën “lëshime shumë të mëdha”

Trump: Irani po bën “lëshime shumë të mëdha”

Bajrami: “Inteligjenca artificiale po ndryshon profesionet, arsimi duhet të reformohet urgjentisht”

Bajrami: “Inteligjenca artificiale po ndryshon profesionet, arsimi duhet të reformohet urgjentisht”

Demush Bajrami: Kufizimi i lirisë së mediave çon drejt autokracisë dhe diktaturës

Demush Bajrami: Kufizimi i lirisë së mediave çon drejt autokracisë dhe diktaturës

Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik (IBU) akrediton programe të reja dhe forcon bashkëpunimin me sektorin privat

Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik (IBU) akrediton programe të reja dhe forcon bashkëpunimin me sektorin privat

Komuniteti turk në RMV, njëzëri kundër Propozim-ligjit për Përfaqësim të Drejtë dhe Adekuat

Komuniteti turk në RMV, njëzëri kundër Propozim-ligjit për Përfaqësim të Drejtë dhe Adekuat