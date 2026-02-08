Demonstratat kundër Lojërave Olimpike, reagon ashpër Meloni: Janë armiq të Italisë!

Demonstratat kundër Lojërave Olimpike, reagon ashpër Meloni: Janë armiq të Italisë!

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka reaguar ashpër kundër incidenteve të shkaktuara dje në demonstratën e Milanos kundër Lojërave Olimpike. Kryetarja e qeverisë italiane i konsideroi protestuesit si “armiq të Italisë”, raporton A2CNN.

“Armiqtë e Italisë po demonstrojnë kundër Lojërave Olimpike, duke bërë që imazhet të përfundojnë në televizionet e mbarë botën. Të tjerë prenë kabllot hekurudhore për të parandaluar nisjen e trenave. Edhe njëherë solidarizohem me policinë, qytetin e Milanos dhe të gjithë ata që shohin se puna e tyre u shkatërrua nga këto banda kriminelësh“, shkruan Meloni në rrjetet sociale.

MARKETING

Të ngjajshme

Provimi i jurisprudencës në shqip, Spiropali: Përgëzime për studentët shqiptarë!

Provimi i jurisprudencës në shqip, Spiropali: Përgëzime për studentët shqiptarë!

40 miliardë euro në Bitcoin shpërndahen aksidentalisht

40 miliardë euro në Bitcoin shpërndahen aksidentalisht

Avioni i Wizz Air nga Shkupi për në Paris detyrohet të ulet në Bruksel

Avioni i Wizz Air nga Shkupi për në Paris detyrohet të ulet në Bruksel

Osmani reagon pas deklaratës së Mickoski: Ministri i drejtësisë të japë menjëherë dorëheqje, ata të VLEN-it për një kohë të mos shihen askund

Osmani reagon pas deklaratës së Mickoski: Ministri i drejtësisë të japë menjëherë dorëheqje, ata të VLEN-it për një kohë të mos shihen askund

Mickoski nuk sheh problem që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në shqip

Mickoski nuk sheh problem që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në shqip

Dekor apo pushtet real? ASH: VLEN pranon dështimin

Dekor apo pushtet real? ASH: VLEN pranon dështimin