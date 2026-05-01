Demokratja në komisionin e Senatit kërkon diplomaci teksa lufta e Trumpit me Iranin arrin ditën e 60-të
Një demokrate e lartë në Komisionin për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit të SHBA-së i bëri thirrje administratës së presidentit Donald Trump që të orientohet drejt diplomacisë me Iranin, teksa konflikti arriti ditën e tij të 60-të, duke paralajmëruar se luftës i mungon një strategji e qartë ose plan rrugëdaljeje, transmeton Anadolu.
“Pas 60-ditësh konflikti, presidenti Trump ende nuk ka një strategji apo rrugëdalje për këtë luftë të planifikuar dobët”, tha Jeanne Shaheen.
“Amerikanët duan një fund të qëndrueshëm të këtij konflikti. Ata duan çmime më të ulëta në vend. Ata duan paqe dhe prosperitet. Shkurt, ata duan atë që presidenti premtoi. Është koha që administrata të ndjekë një rrugë serioze diplomatike përpara”, shtoi ajo.
Duke iu referuar pragut të përcaktuar nga Akti i Kompetencave të Luftës, Shaheen tha se administrata duhet ose t’i japë fund armiqësive ose të justifikojë zgjatjen e tyre para Kongresit dhe publikut.
Ajo theksoi koston njerëzore dhe ekonomike, duke theksuar se 13 ushtarë amerikanë janë vrarë, ndërsa dhjetëra mijëra të tjerë mbeten në rrezik në të gjithë rajonin. Ajo shtoi se konflikti po rrit çmimet e energjisë dhe po pengon transportin global detar, veçanërisht përmes Ngushticës së Hormuzit.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim dyjavor u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, pasuar nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për një armëpushim afatgjatë.
Presidenti Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa caktuar një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.