Demokratët synojnë të hetojnë Muskun dhe Millerin pas disfatës në zgjedhjet e mesit të mandatit
Megamiliarderi i teknologjisë Elon Musk dhe shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë i sapoemëruar nga Presidenti Donald Trump , Stephen Miller ka të ngjarë të jenë objektiva të hetimeve të Kongresit kur demokratët të marrin kontrollin e Kongresit në janar, tha të dielën një ligjvënës i lartë.
Përfaqësuesi i Kalifornisë, Robert Garcia, i cili pritet të kryesojë Komitetin e fuqishëm Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve vitin e ardhshëm pas fitores dërrmuese të demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit , tha se hetimet do të përqendrohen në përfshirjen e Musk në shkarkimin e punonjësve federalë nga Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë vitin e kaluar dhe rolin e Miller në goditjen e ashpër të Trump kundër emigracionit.
“Mendoj se ka shumë interes, jo vetëm nga komiteti ynë, por nga komitetet në të gjithë Kongresin për të folur me z. Musk”, tha Garcia në emisionin “State of the Union” të CNN-së.
“Stephen Miller është në qendër të vendimeve të mëdha politike që po merren në administratë, prandaj meriton mbikëqyrje dhe hetim”, tha Garcia.
Masat e ashpra kundër emigracionit, të cilat përfshinin operacione në të cilat dy persona u qëlluan për vdekje në Minesota nga agjentë federalë, kanë rezultuar shumë jopopullore. Një sondazh i Reuters/Ipsos në tetor zbuloi se vetëm 37% e miratuan mënyrën se si Trump trajtoi emigracionin, nga 50% kur ai mori detyrën.